Taglio del nastro del parco urbano

Festa per l’inaugurazione del nuovo parco urbano di Campagnola. "E adesso… frustatelo", ha detto il sindaco Alessandro Santachiara al momento del taglio del nastro, usando un "reggianismo" per invitare i cittadini a usare il più possibile, "fino a consumarla", la nuova area verde attrezzata. Il parco ha vissuto la giornata inaugurale con grande partecipazione di pubblico. "Abbiamo consegnato alla comunità questo parco – ha aggiunto il sindaco – che ha coinvolto pure i cittadini nella progettazione. Chi viene a correre (i percorsi realizzano un anello da 500 metri), chi vuole organizzare eventi, chi invece intende utilizzare l’aula didattica o chi lo userà per una rilassante passeggiata. La giornata inaugurale è stata una bella esperienza. E spero che da oggi il parco verrà utilizzato dalla comunità campagnolese".