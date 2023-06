Taglio del nastro del rinnovato oratorio, a undici anni dal sisma

A oltre undici anni dal sisma, che lasciò gravi danni anche a Reggiolo, sta per riaprire ufficialmente il rinnovato spazio dell’oratorio parrocchiale, dove il terremoto aveva risparmiato solo l’area esterna, permettendo di allestire in cortile uno spazio provvisorio per la celebrazione delle funzioni religiose in attesa del prefabbricato e poi della riapertura della chiesa parrocchiale.

Domattina sono in programma le celebrazioni per l’inaugurazione del nuovo oratorio e degli altri luoghi di ministero pastorale ricostruiti dopo il sisma del 2012. Previsto un incontro stampa, seguito alle 10 dalla messa nella chiesa Santa Maria Assunta. Alle 11,15 la riapertura ufficiale della casa canonica di via Vittorio Veneto e l’inaugurazione dell’oratorio, tra via Matteotti e via Mameli. Sono attesi anche i vertici della parrocchia locale con don Francesco Avanzi e gli altri sacerdoti, oltre ad autorità comunali e i tecnici che si sono occupati del progetto. Continua dunque la ricostruzione a Reggiolo, che in undici anni ha visto rinascere molti edifici pubblici e privati, ridando un volto nuovo al paese della Bassa.