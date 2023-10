Taglio del nastro per 40 nuove case popolari: bollette ridotte del 50%

Quaranta alloggi di edilizia residenziale pubblica riqualificati, un intervento costato circa 950mila euro: grazie alle opere di efficientamento energetico ogni famiglia avrà un risparmio annuo sulle bollette di almeno il 50%. Sono state inaugurate a Barco le due palazzine e la prospiciente piazza, oggetto nei mesi scorsi di importanti opere realizzate da Acer. Il taglio del nastro (foto) ha visto insieme ai residenti Marco Corradi, presidente Acer; il consigliere regionale Andrea Costa, ed il sindaco Andrea Carletti. Il progetto della piazza, redatto da Acer in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, ha previsto la realizzazione nell’area cortiliva "di nuovi spazi pubblici attrezzati per favorire l’aggregazione. Sono stati rigenerati gli spazi verdi e un’area pavimentata che rappresenta il disegno di pentagramma musicale, attrezzata per ospitare il mercato settimanale di prodotti agricoli a Km0". Le opere di piazza "Barco Terra di Musica" hanno beneficiato di un contributo regionale di oltre 160mila euro, legato a progetti per la valorizzazione della rete commerciale. È stata anche installata una stazione di ricarica elettrica per le auto. Inoltre la Regione ha contribuito con 645mila euro alla riqualificazione degli edifici Erp. Tetto e impianto gas rifatti, tutti gli infissi sostituiti, rivestimento a cappotto, messa a norma dell’impianto elettrico nelle parti comuni, l’installazione di una linea vita e di nuovi citofoni, oltre a un impianto centralizzato tv e satellitare.

f.c.