Taglio del nastro per il Popol Giost. Addio parcheggio: ecco la piazza. Il quartiere in festa con la banda

Grande festa, ieri in via Roma, per l’inaugurazione della nuova piazza del Popol Giost. Lo slargo che fino a qualche mese ospitava un parcheggio è stato trasformato in una piazza pedonale alberata, permeabilizzata e pensata per contrastare le isole di calore, quindi nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici.

L’intervento è stato realizzato con un finanziamento di 500.000 euro da Pnrr, a cui si sono aggiunti 100.000 euro finanziati dal Comune e da un contributo del progetto LifeCityAdap3 di circa 50.000 euro, grazie alle società Iren, L’Ovile e Reire. Le idee e le proposte che hanno portato a delineare la nuova piazza sono state condivise in un percorso partecipato con i cittadini nell’ambito del Laboratorio di quartiere.

All’evento inaugurale di ieri seguirà, il prossimo 10 maggio, la prima edizione della “Festa del Popol Giost”: una celebrazione annuale dedicata alla storia e all’identità del quartiere.

"Questa nuova piazza rappresenta il modo di pensare e il metodo di lavoro della nostra amministrazione – ha detto il sindaco Marco Massari –. Da una parte un operato condiviso tra amministratori, tecnici e cittadini e dall’altra parte il risultato, cioè una piena sintesi di riqualificazione urbana grazie a una progettazione attenta all’accessibilità per tutti, alla sostenibilità e alla sicurezza".

Soddisfatti anche gli assessori all’Ambiente Carlotta Bonvicini ("È la prima piazza della città realizzata seguendo le linee guida per l’adattamento climatico", sottolinea) e il vicesindaco Lanfranco De Franco, secondo cui "il risultato di un percorso di partecipazione che ha coinvolto residenti e commercianti, non solo migliora l’estetica e la vivibilità dell’area, ma risponde anche alle esigenze di una città moderna, più sostenibile e resiliente".

Il progetto non ha previsto scavi molto profondi, per la presenza di numerosi sottoservizi, né la sistemazione di una copertura ampia con alberi molto grandi. È stata una precisa scelta di sicurezza, hanno spiegato dall’amministrazione, per non creare zone d’ombra che possano essere utilizzate in maniera negativa. Per questo, nei mesi più caldi, sarà in funzione un impianto vaporizzatore che provvederà a rinfrescare la zona, mentre la panca continua di forma ovale, essendo la piazza a ridosso di una scuola, vuole essere un invito a facilitare la socializzazione nel quartiere.