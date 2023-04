Taglio del nastro per il ’nuovo’ parco inclusivo dei Mille Colori

E’ stato inaugurato ieri mattina a Viano il ‘nuovo’ parco inclusivo dei Mille Colori. Il progetto di riqualificazione totale del parco, oltre vent’anni dopo la sua realizzazione, ha riguardato principalmente la rimozione dei giochi vetusti e deteriorati nonché di vecchie recinzioni, la riprogettazione degli accessi con la sostituzione del cancello e il riposizionamento delle barriere di filtro per consentire l’accesso a passeggini, carrozzine e diversamente abili. Posizionata la nuova cartellonistica. Sono state aggiunte nuove staccionate in legno di castagno con manutenzione di quelle già presenti.

"Il sistema di illuminazione è stato reso più efficiente con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti con dispositivi a Led e con l’aggiunta di nuovi punti luce in corrispondenza degli ingressi – dice il sindaco Nello Borghi –. E’ stata sostituita la vecchia fontana in cemento con una in ghisa, riverniciati i cestini portarifiuti e integrati da nuovi nei luoghi mancanti. È stata aggiunta una porta da calcetto nella parte rialzata. Sono state manutenzionate tutte le presenze arboree".

Il progetto di riqualificazione del parco è frutto di un lungo lavoro e di una preziosa sinergia e collaborazione tra pubblico e privato. L’auspicio di Borghi è che il parco inclusivo dei Mille Colori "possa diventare sempre di più luogo di aggregazione per tutti i cittadini del nostro territorio e di tutti quelli che vorranno venire a conoscerlo".

mat.b.