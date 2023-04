Taglio del nastro per la nuova sede della Rsa

Inaugurata ieri mattina a Catelnovo Monti, zona ex fiera, la nuova sede della Rsa Villa delle Ginestre. Presenti all’inaugurazione il sindaco Enrico Bini, l’assessore regionale alla Montagna, Igor Taruffi, Giammaria Manghi, la direttrice generale Ausl, Cristina Marchesi, la responsabile del centro distrettuale per i disturbi cognitivi Ausl, Roberta Boiardi, il presidente di Coopselios Giovanni Umberto Calabrese. Presenti anche i sindaci di tutti i comuni della montagna. "Oggi è una giornata di festa per la comunità - ha detto il sindaco Bini - che riceve un servizio di cui aveva davvero bisogno, dopo un periodo difficile come quello della pandemia. Riuscire ad incrementare il livello dei servizi sociali e sanitari è fondamentale per questo territorio. Vogliamo farlo in tutti gli ambiti, tenendo monitorato il livello dell’ospedale e introducendo innovazioni come la nuova Casa di Comunità che sorgerà qui". Cristina Marchesi ha affermato che "la montagna, grazie a servizi come quello che inauguriamo oggi, rappresenta un laboratorio di idee ed è all’avanguardia. Abbiamo in programma diversi investimenti importanti che presenteremo nei prossimi giorni alla comunità". "In montagna - ha detto Boiardi - si tende a tenere le persone anziane in casa fin quando non è più possibile farlo, per cui nelle strutture arrivano ospiti molto fragili, il lavoro del personale è molto impegnativo".

