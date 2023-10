Taglio del nastro per la Piazza del Bacco: domani pomeriggio la festa

Domani alle 16,30 la cerimonia dell’intitolazione di "Piazza del Bacco" dell’area parcheggio di via Libertà, accanto alla scuola scuola materna parrocchiale Biagini. L’intitolazione a Bacco è di richiamo allo storico monumento del "Noè", a tutti noto come "Statua del Bacco" ideato da Pier Giacinto Terrachini e in passato presente in paese.

Il monumento, distrutto nel 1934, raffigurava la divinità su un’enorme botte ed era un simbolo di quanto la coltivazione vitivinicola fosse prioritaria per Rio Saliceto. Per l’occasione, unendo cultura e tradizioni enogastronomiche, alle 17 si svolge la premiazione dei vincitori locali dei concorsi promossi dalla Compagnia del Nocino di Fabbrico e dalla Confraternita dell’Aceto balsamico tradizionale. E alle 18, per concludere all’insegna dei sapori, si terrà un aperitivo offerto dal Comune di Rio Saliceto, in collaborazione con la Cantina di Carpi & Sorbara, che omaggerà con i propri vini, e con l’Associazione "Amici di San Lodovico", che curerà il rinfresco.

" Vogliamo far conoscere meglio le tipicità della nostra terra – dice il sindaco Lucio Malavasi – e che Rio Saliceto si caratterizzi per questo favorendo anche il commercio locale. Come sempre è fondamentale la collaborazione con tutte le persone del territorio affinché comprendano quanto valore c’è dietro a questi straordinari prodotti realizzati con la mano sapiente dell’uomo".