Taglio del nastro per ’Viola Parrucchieri’: "Segnale importante"

Inaugurata a Viano una nuova attività. Domenica in via Provinciale 2/A si è svolta la festa per l’apertura del salone ‘Viola Parrucchieri’ gestito da Valentina de Feudis di Baiso. Al taglio del nastro hanno partecipato i sindaci di Viano Nello Borghi e di Baiso Fabrizio Corti. "L’apertura di una nuova attività – dice il primo cittadino Borghi – è una notizia importante per la comunità. Una ragazza, nonostante le difficoltà economiche del momento, ha deciso d’investire in un importante percorso professionale e di impegno economico nel nostro comune". A Viano, Valentina, una giovane parrucchiera di 33 anni, ha dunque realizzato il suo sogno dopo 15 anni di dedizione, esperienze e studio approfondito. Il salone è stato presentato alle tante persone che hanno preso parte all’inaugurazione. La scelta di Viano come sede del salone non è casuale: Valentina ama infatti l’atmosfera dei piccoli paesi dove è più facile stabilire rapporti autentici.

m. b.