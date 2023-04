Taglio del verde, cambia la strategia

Sono previste alcune novità quest’anno a Rubiera per gli sfalci dell’erba nelle aree pubbliche i cui i lavori sono iniziati in questi giorni. Gli interventi della manutenzione del verde sono eseguiti da una ditta e il Comune ha annunciato una riorganizzazione dei lotti. "Si va in ordine di priorità: scuole, ciclabili, aree di interesse artistico culturale, parchi e a seguire aree marginali stradali – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. Il ‘giro’ sarà uguale in tutti i parchi: arrivano dappertutto, solo non contemporaneamente. Si tratta di un primo sfalcio omnicomprensivo, assegnato a una solo ditta che farà una sorta di reset urgente su tutto il territorio. Le aree marginali e non utilizzate avranno un trattamento diverso nell’ottica di contenere i costi". Il servizio intanto sta costruendo una riorganizzazione dei lotti in modo da caratterizzarli per la tipologia di servizio richiesto. "Per esempio nei cortili delle scuole si prevede un tipo di manutenzione necessariamente diverso rispetto a quello di altre aree – sottolinea il primo cittadino Cavallaro –. La riorganizzazione sarà accompagnata da nuove linee guida".

Non mancheranno anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria in zone "dove c’è bisogno di ripensare e ridisegnare – evidenzia sempre il sindaco rubierese – un po’ la situazione. Tutto questo farà sì che, nonostante gli aumenti dei costi, si punti ad avere standard più alti in particolare nelle zone più strategiche. Cerchiamo di arginare la spesa, massimizzandone la resa. Ogni ‘giro’ costa circa 25mila euro".

Matteo Barca