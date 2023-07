Taglio dell’automedica, la salutano col ’funerale’

Ha esordito per un malore in abitazione, a Correggio, la nuova "Novellara 40", l’automedica che da ieri mattina è in servizio con base alla sede della Croce rossa di Novellara, accorpando le automediche dell’ospedale di Guastalla e del San Sebastiano di Correggio. Un esordio che è stato caratterizzato da un breve saluto informale con la presenza dell’equipaggio di "Novellara 40", del sindaco Elena Carletti, del presidente Cri, Caterina Corradini, dal responsabile Emergenza-Urgenza dell’area nord, Stefano De Pietri.

Intanto la sera prima, alle 20 in punto, via radio è arrivato l’addio a ’Correggio 40’: "Abbiamo un problema. Dopo 25 anni di onorato servizio, l’automedica ’Correggio 40’ cessa il suo servizio", il messaggio di un operatore, seguito da un colpo di sirena. Per molti operatori e volontari del territorio si è trattato di una specie di ’funerale’ di un servizio apprezzato, soprattutto in assenza di un vero e proprio pronto soccorso in loco.

Moltissimi pure i messaggi di solidarietà arrivati a operatori sanitari dell’Emergenza-urgenza del distretto correggese, preoccupati per il futuro. Un’unica automedica, giorno e notte, per un territorio vasto come i distretti di Guastalla e Correggio, difficilmente potrà risultare sufficiente a far fronte alle reali necessità. Soprattutto se si ripeteranno, come probabile, situazioni come quella di ieri mattina, quando la stessa ’Novellara 40’ è stata impegnata in un servizio nel territorio di Cadelbosco Sopra, che rientra in un altro differente distretto.

Sarà importante il supporto fornito dalle autoinfermieristiche (composte da autista e infermiere, ma senza medico a bordo), che restano attive 24 ore al giorno a Guastalla e Correggio. Ma nell’ipotesi di interventi d’emergenza contemporanei, sarà complicato riuscire a garantire il rapido intervento dei soccorsi avanzati, soprattutto nei casi in cui pochi minuti possono fare la differenza nelle operazioni utili a salvare vite umane.

Antonio Lecci