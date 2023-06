Taglio di alberi per fare spazio alla nuova mensa, arriva la Forestale

di Francesca Chilloni

Sopralluogo della Forestale per verificare se vi siano state violazioni di normative ambientali nell’abbattimento di alberi ed arbusti nel cortile della scuola media Petrarca per far spazio alla nuova mensa.

Un gruppo di cittadini sampolesi e i consiglieri comunali di Alleanza (opposizione) hanno infatti sollecitato la verifica, svolta giovedì, con il Comune che ribatte per voce del sindaco Franco Palù che l’intervento era già "presente nell’atto di giunta che ha autorizzato il progetto esecutivo nel quale era indicato anche l’abbattimento delle sei piante, 4 delle quali non autoctone".

Lo scorso giugno, tramite un bando del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza), l’amministrazione comunale ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione i finanziamenti necessari per la costruzione della mensa. Ai primi di dicembre 2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo che prevede una spesa complessiva di 1 milione 140mila euro, di cui 995mila dal Miur.

A inizio settimana si è aperto il cantiere, con una squadra di operai che ha iniziato a tagliare piante nell’area dove dovrà essere realizzato il nuovo edificio; sono poi iniziati gli scavi delle fondamenta.

"Ci hanno messo davanti al fatto compiuto e hanno fatto uno scempio, togliendo anche piante messe a dimora dai ragazzi nell’ambito di un progetto scolastico", protesta Paola Fontanili, insegnante che con un gruppo di ambientalisti ha inviato una segnalazione sia alla minoranza consiliare che ai "carabinieri verdi".

Alleanza a sua volta ha presentato un’interrogazione e, con una lettera a firma Dino Cagnoli, sollecitato il sopralluogo dei Forestali.

Si contesta in particolare la violazione di direttive Ue, come il taglio di alberi dal 15 marzo a settembre per non disturbare gli uccelli in cova, e si richiama il Regolamento urbanistico comunale prevede specifici approfondimenti prima dell taglio di piante con "diametro del tronco superiore a cm. 30" oltre che compensazioni per ogni pianta abbattuta.

"Daremo alla Forestale tutte le informazioni già presenti nell’atto di giunta - spiega Palù - Prima del taglio si è verificato non fossero presenti nidi. Nel deposito arboreo comunale sono presenti 40 arbusti che verranno impiantati a compensazione; inoltre nell’area della scuola, con altro progetto, realizzeremo un giardino sensoriale".

Il sindaco aggiunge: "La mia amministrazione è sensibile sia ai temi ambientali che ai bisogni della cittadinanza: se un progetto prevede anche un minimo impatto sul patrimonio arboreo, le compensazioni sono sempre molto maggiori di quanto abbattuto".