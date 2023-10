Taglio di mano con flessibile a Villa Minozzo: 50enne in ospedale

Nella tarda mattinata, in via delle Radici a Civago, un 50enne si è tagliato una mano con un flessibile, mentre stava eseguendo alcuni lavori nella sua abitazione. È stato allertato il 118 che ha prontamente inviato sul posto un’ambulanza della Croce Verde con l’automedica. Il 50enne non presentava particolari criticità per cui i sanitari, stabilizzata la mano ferita, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per successivi controlli.

s.b.