Taglio Tari a Luzzara per famiglie a basso reddito

Il Comune di Luzzara taglia la Tari per le famiglie a basso reddito. L’ente pubblico locale ha infatti approvato delle riduzioni della tassa sui rifiuti a favore di nuclei familiari con redditi al di sotto di una determinata soglia Isee, che abbiano inoltre al loro interno componenti over 65 anni oppure portatori di invalidità totale, oltre a famiglie monoreddito con almeno due persone. "Questa scelta – commenta il sindaco Elisabetta Sottili – rappresenta la volontà di essere accanto a chi si trova più in difficoltà, in tempi difficili. Le riduzioni vanno dal 30 al 50% del totale della tariffa e arrivano all’esenzione totale per i nuclei familiari in condizioni socioeconomiche disagiate attestate dal Servizio di assistenza sociale". Ulteriori informazioni sulla richiesta del provvedimento sul sito internet del Comune.