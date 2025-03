Tagliola al parco, micio perde una zampina

Ha piazzato una tagliola in un’area verde nella zona di via Nosari, a Solarolo di Guastalla, nei pressi di una piccolo colonia felina allestita da alcuni volontari. E uno dei gatti è rimasto intrappolato. Forse per giorni è rimasto fermo, dolorante, con la zampina nella trappola. Solo l’altra mattina, forse spaventato dall’arrivo dei volontari, il micio ha tentato di fuggire, bloccandosi contro una recinzione con la tagliola ancora attaccata alla zampa. I volontari Enrico Varini, Fiorella Cipolletti, insieme a Stefania Capiluppi dell’Enpa, si sono accorti dell’emergenza e hanno prestato il soccorso. Varini, pur se dotato di guanti, è rimasto ferito a una mano dai graffi del gatto che, durante la fase di liberazione dalla tagliola, era sotto choc. L’animale è stato accompagnato dal veterinario, che ha amputato la zampa ferita, ormai non più recuperabile a causa di una vasta infezione. "Questo episodio – dicono dal comitato Colonia Mici – è stato attuato da una persona certamente non amica degli animali, che ha nascosto la trappola nell’erba, con il rischio di ferire persone che si recano in quell’area verde per una passeggiata coi loro cani. Chiediamo che venga fatto di tutto per risalire al colpevole, che probabilmente non abita lontano". E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri forestali che indagano sull’episodio, anche grazie ad alcuni indizi raccolti dagli animalisti. Ci sono forti sospetti e sono in corso delle verifiche. Nella stessa zona, nel recente passato, sono stati recuperato anche bocconcini di carne di un colore strano, facendo emergere il sospetto che potessero contenere sostanze tossiche.

Antonio Lecci