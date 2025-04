Tagliola nel parco: le indagini

Sono stati potenziati i controlli dei carabinieri forestali nel parco di via Nosari, a Solarolo di Guastalla, per cercare di individuare l’autore del collocamento di una tagliola nell’area verde, in cui alcune settimane fa è rimasta bloccata la zampa di un gatto, poi soccorso da alcuni volontari del locale oasi felina. I carabinieri forestali hanno eseguito il sequestro della tagliola recuperata, che è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Come già scritto nei giorni scorsi dal Carlino, il gatto è stato salvato, pur se con una parziale amputazione della zampa ferita. Ma le indagini proseguono per identificare l’autore della trappola che ha ferito il gatto e che avrebbe potuto provocare danni anche ad altri animali e perfino alle persone che si recano in quell’area verde per giocare o per far correre i loro cani.