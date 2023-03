Tamagnini guiderà Fratelli d’Italia

Luca Tamagnini è il nuovo presidente del circolo Fratelli d’Italia di Casalgrande. Tamagnini ha ringraziato il coordinatore provinciale Alessandro Aragona per "avermi affidato la guida del circolo di Fratelli d’Italia di Casalgrande, importante comune del comprensorio ceramico dove alle ultime elezioni politiche Fdi ha preso oltre il 23% dei consensi. L’obiettivo primario è quello di essere un punto di riferimento non solo per il nostro elettorato, ma per tutta la cittadinanza raccogliendone le istanze che giungono dal territorio". Per Aragona è "un grande piacere accogliere Tamagnini nella grande famiglia di Fratelli d’Italia. Conosco Luca da tanti anni: molte sono le battaglie che in passato abbiamo condotto insieme a partire da quella per il centro storico di Reggio".

Elena Diacci, presidente del circolo di Fdi di Scandiano, è convinta che "l’amico Luca Tamagnini potrà contribuire a un’ulteriore crescita di Fratelli d’Italia nel comprensorio ceramico dove negli ultimi anni abbiamo espresso un radicamento importante attraverso il numero di tesserati e un’attività politica costante nell’ascolto dei cittadini e nella proposta di soluzioni alternative a quelle dell’amministrazione di sinistra".

m. b.