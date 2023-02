Tampona un’auto e scappa Scoperto e denunciato il “pirata”

L’analisi delle immagini delle telecamere ai "varchi" dei paesi ha permesso di identificare il conducente di un veicolo che, dopo un incidente, non si era fermato, proseguendo la sua corsa.

L’incidente, per fortuna senza feriti, era avvenuto la notte del 4 febbraio nei pressi del ponti di Calatrava, sulla strada che da Reggio porta a Bagnolo. Evidenti i danni lasciati all’auto condotta da un ventenne. L’altro conducente, invece, era fuggito proprio verso Bagnolo e Novellara. Gli agenti della polizia locale di Reggio hanno avviato gli accertamenti, chiedendo collaborazione ai colleghi delle Unioni Terra di Mezzo (competente per Bagnolo) e Bassa Reggiana (per Novellara). Proprio la visione delle immagini delle telecamere, grazie pure a una sommaria descrizione della vettura "pirata" fornita dal giovane tamponato, ha permesso agli agenti di risolvere il caso nell’arco di alcuni giorni, rintracciando veicolo e conducente, il quale alla fine ha ammesso le proprie responsabilità, mettendosi a disposizione per gli accertamenti previsti dalla legge. Nell’ambito delle azioni di contrasto al fenomeno degli incidenti con fuga, l’indagine che ha portato all’individuazione del responsabile del sinistro, che ora dovrà risarcire i danni, è un risultato ottenuto grazie alla tempestiva collaborazione dei tre corpi di polizia locale e all’utilizzo delle sofisticate tecnologie installate sul territorio reggiano.

a.le.