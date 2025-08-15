Tamponamenti e incidenti all’alba

Diversi incidenti si sono verificati nella Bassa, con tamponamenti e sbandate avvenuti a Rio Saliceto, Correggio e a Castelnovo Sotto. Proprio alla periferia castelnovese ieri mattina verso le sette l’urto tra due auto, in via Fontanese, ha fatto sbandare una Polo, che ha concluso la sua corsa centrando in pieno un palo della linea elettrica di alta tensione, proprio davanti a un caseificio.

Sono rimasti feriti un giovane di 18 anni e il padre 60enne, entrambi residenti in zona. Sono stati raggiunti dai soccorso sanitari per essere poi accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con vari traumi, ma non risultano in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario d’Enza per mettere in sicurezza la vettura e il palo in parte abbattuto, con i cavi ancora in tensione.

Sul luogo dello schianto sono stati chiamati pure elettricisti di E-Distribuzione per mettere in sicurezza la linea elettrica. Solo dopo oltre un paio d’ore è stato possibile riaprire il traffico su quel tratto di strada. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Guastalla.

Sempre nelle prime ore di ieri si è verificata una sbandata in scooter in via Ca’ De Frati, a Rio Saliceto, con un operaio 45enne ferito in modo non grave. E a Correggio, in via Mandrio, si è verificato un tamponamento tra due auto, con una donna sessantenne che ha riportato lievi escoriazioni.

Antonio Lecci