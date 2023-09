Tamponamento a catena a Correggio: due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite in un tamponamento fra tre auto, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Correggio, sulla strada per Carpi, all’altezza dello stabilimento della ditta Spal.

Ne sono rimaste coinvolte un Ford Transit, un’autovettura Citroen e una Mahindra Quanto C8. Un urto violento fra tre auto, con le donne a bordo della Citroen e della Mahindra che hanno riportato traumi vari. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica per prestare le prime cure. Poi il trasporto delle due donne in ospedale per medicare traumi di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco di Carpi per mettere in sicurezza le vetture.

Rilievi eseguiti dalla polizia locale della Pianura Reggiana.

Notevoli i disagi al traffico, con la viabilità paralizzata per oltre un’ora nel tratto di strada interessato dall’incidente.