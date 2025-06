Tamponamento a catena. Coinvolti sei mezzi sulla A1

Raffica di incidenti sulle strade della Bassa reggiana. Ieri mattina, poco prima delle sette, soccorsi mobilitati sulla corsia sud dell’Autosole, all’altezza di San Martino in Rio, dove si è verificato uno schianto che ha coinvolto sei vetture. Si è trattato di un tamponamento che ha richiesto l’intervento di un paio di ambulanze della Croce Rossa di Reggio e Correggio, oltre a personale sanitario e l’arrivo dei vigili del fuoco di Reggio per mettere le vetture in sicurezza. Per fortuna non si registrano conseguenze gravi alle persone coinvolte, alcune trasportate in ospedale a Reggio. Evidenti i disagi al traffico per circa un’ora sulla corsia sud dell’autostrada.

Soccorsi mobilitati anche venerdì sera sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello per uno scontro tra due auto su un tratto di strada al centro di richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, riuniti di recente in un Comitato. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco, con evidenti disagi al traffico. Ambulanza impegnata pure in viale Bandini a Reggiolo, all’incrocio con via San Venerio, con una persona ferita trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Sempre l’altra sera un incidente sull’ex statale 63 a Cadelbosco Sopra, anche in questo caso senza conseguenze di rilievo per le persone coinvolte. E verso mezzogiorno, ieri a Luzzara, una donna di 64 anni è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un’auto, tra via San Michele e via Neruda, proveniente in bici dal vicino argine. Sul posto sono intervenuti ambulanza e autoinfermieristica.

Antonio Lecci