Tamponamento a catena Ferita una ventenne

Un incidente stradale con tre auto coinvolte ha provocato evidenti disagi al traffico, nella prima mattinata di ieri, in orario di punta, sull’ex Statale 63 all’ingresso del centro abitato di Cadelbosco Sopra. All’incrocio tra via Dante Alighieri e via Tasso, all’imbocco della zona industriale del paese, si è verificato un tamponamento fra tre auto: una Fiat Panda, una Peugeot e una Nissan Micra. Ad avere la peggio è stata una ragazza ventenne, rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, ma che è stata raggiunta da un’ambulanza della Pubblica assistenza locale per essere portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Risultano essere rimasti fisicamente illesi i conducenti delle altre due auto. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Reggio per mettere le vetture in sicurezza. Gli agenti della polizia locale della Terra di Mezzo hanno eseguito i rilievi tecnici e regolato il traffico, molto intenso sull’ex Statale 63 in quel momento. Altri incidenti, non gravi, si sono verificati ieri pure a Brescello e Poviglio.