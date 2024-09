Tamponamento a catena: sale sul furgone e scappa via

Ha tamponato una vettura, restando a sua volta tamponato da un furgone. Ma dopo aver chiesto di accostare i veicoli a bordo strada, per poter compilare l’apposito modulo per l’incidente, un uomo si è messo alla guida di un furgone per poi allontanarsi in fretta, senza lasciare le proprie generalità. È accaduto lunedì pomeriggio sulla strada provinciale 42 all’altezza dell’abitato di San Rocco di Guastalla. In un tratto rettilineo di strada si è verificato il primo scontro tra il furgone e un’auto. E subito dopo il furgone è stato urtato da un altro furgone, che seguiva a poca distanza. Poi, quando è stato il momento di verificare le conseguenze, il conducente del primo furgone ha deciso di allontanarsi in fretta. Intanto, sul posto è giunta l’ambulanza della Croce rossa locale per trasportare in pronto soccorso una ragazza di 24 anni, rimasta ferita in modo lieve. Illesi invece i due uomini che erano sul furgone rimasto sul posto. Sono poi state avviate le indagini della polizia locale della Bassa Reggiana per cercare di risalire al conducente "pirata", pare residente nella zona.