Tamponamento fra due automobili. Soccorso un pensionato 77enne

Un uomo di 77 anni, abitante a Guastalla, è rimasto ferito in un incidente che ha coinvolto due auto, avvenuto nella tarda mattinata di ieri sull’ex Statale 62 tra Lentigione e Sorbolo Levante, a Brescello (foto). Si è trattato di un tamponamento che ha interessato una Lancia Ypsilon e una Peugeot 208. Uno dei conducenti, il pensionato guastallese, ha riportato traumi di media gravità. È stato raggiunto sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce azzurra e dall’autoinferimeristica, oltre che dai vigili del fuoco di Guastalla per mettere le vetture in sicurezza. L’automobilista ferito è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Rilievi eseguiti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana. Evidenti i disagi al traffico. E resta grave, nella Rianimazione del Maggiore di Parma, il 55enne residente a Motteggiana di Mantova, coinvolto l’altro pomeriggio in uno scontro tra la sua auto e un camion, sulla Cispadana, sempre a Brescello. Da subito è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per far fronte ai gravi trami riportati nello schianto.