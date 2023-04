Tamponamento fra tre auto, gravissima una donna di 22 anni

Schianto ieri poco prima di mezzogiorno sulla fondovalle Secchia, località Muraglione. Tra le persone coinvolte anche una bambina di 7 anni che per fortuna ha riportato solo qualche solo qualche leggera ferita. La ferita più grave è una giovane di 22 anni portata in gravi condizioni in ambulanza all’ospedale modenese di Baggiovara.

Si è trattato di un tamponamento in cui sono state coinvolte tre auto con quattro feriti: tre sono stati portati per accertamenti e cure all’ospedale di Sassuolo, la 22enne a Baggiovara dove è arrivata in codice rosso.

Sul posto ambulanze della Croce Rossa di Baiso e Castellarano e l’automedica. Per i rilievi due pattuglie dei carabinieri che, predisposto il controllo del traffico, hanno eseguito accertamenti sulle cause dell’incidente. E’ giunto sul posto anche il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, per rendersi conto dell’accaduto che, in un primo momento, sembrava avere risvolti molto più gravi.

"Non è la prima volta che accadono incidenti qui al Muraglione, un paese che si trova su un rettilineo della strada provinciale di fondovalle – dice Corti – dove macchine e camion transitano a una velocità incredibile. Gli abitanti sono molto preoccupati per questo traffico incontrollato e noi come Comune, aderendo alla loro richiesta, da tempo abbiamo chiesto un tutor: speriamo che venga realizzato al più presto. Occorre intervenire in fretta per ridurre la velocità, senza aspettare il prossimo grave incidente".

Settimo Baisi