Tamponamento in autostrada. Tre i feriti

Ennesimo incidente stradale sull’autostrada A1 all’altezza del casello Terre di Canossa: due vetture si sono scontrate con un autoarticolato in un tamponamento, tre persone hanno riportato traumi e contusioni.

Si tratta di due uomini e di una donna che sono stati ricoverati al Santa Maria Nuova; la più grave è la ferita, che comunque non risulta in pericolo di vita.

Lo scontro si è verificato, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Reggio, attorno alle 12,30 sulla corsia nord (direzione Milano) sul territorio di Caprara.

Per consentire i soccorsi ai feriti, i rilievi tecnici sul sinistro e la rimozione dei rottami, il traffico ha subito pesanti rallentamenti e si sono formati incolonnamenti di veicoli lunghi fino anche a 5 chilometri.