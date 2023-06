Tamponamento, soccorsa una bimba

Momenti di paura e apprensione martedì sera a Pratissolo per un incidente stradale avvenuto tra due auto. Una Ford Fiesta e un’Alfa Romeo Giulietta percorrevano via delle Scuole con direzione Viano quando, all’altezza dell’intersezione con via Passerella, si è verificato un tamponamento tra le due auto.

Sulla Fiesta viaggiava una donna di 42 anni con a bordo sua figlia di cinque anni, mentre la Giulietta era guidata da un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori inviati dalla centrale del 118 per l’assistenza ai feriti. A Pratissolo si è portata anche una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano.

Le persone coinvolte, dopo i primi soccorsi ricevuti, sono state quindi accompagnate all’arcispedale Santa Maria Nuova per le cure e gli accertamenti del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono state giudicate non gravi.

I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dai militari dell’Arma della tenenza di Scandiano che si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente verificatosi nella frazione scandianese. m.b.