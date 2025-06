Tamponamento tra auto e moto

Soccorsi mobilitati sulle strade della Bassa per incidenti stradali. L’altra sera sulla Cispadana, a Guastalla, un tamponamento tra un’auto e una moto Ducati. Ad avere la peggio il centauro, un ventenne residente a Boretto, rovinato sull’asfalto. Raggiunto dall’ambulanza della Croce rossa locale e dall’autoinfermeristica, è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio con vari traumi ortopedici, ma non risulta in pericolo di vita. Rilievi della polizia locale. Evidenti i disagi al traffico.

E verso le 19 di ieri scontro auto-bici in via della Pace, nella zona industriale a Prato di Correggio. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza ed elisoccorso per portare il ciclista – sbalzato dopo lo schianto – al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità. Rilievi della polizia locale.