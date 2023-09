"Tamponata a Reggiolo: donna scappa con l'autocarro"

E’ stata tamponata da un autocarro, in via Guastalla a Brugneto di Reggiolo, all’altezza del cantiere per la nuova pista ciclopedonale. E’ accaduto ieri pomeriggio verso le 15. L’autista del mezzo pesante si è fermato, chiedendo però alla donna nell’auto di spostare la vettura, un’Alfa, per non intralciare il traffico. Ma mentre la donna – di 45 anni e abitante in paese – eseguiva la manovra, il conducente dell’autocarro si è allontanato improvvisamente, senza lasciare alcun dato personale alla controparte. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa locale per trasportare la donna, ferita in modo non grave, al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Mentre la polizia locale, attraverso la testimonianza della automobilista, ha raccolto elementi per poter rintracciare il presunto conducente "pirata".