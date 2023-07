Taneto senza medico di base, l’ambulatorio è a Praticello

Manca il medico di base a Taneto. Dopo i problemi che si erano evidenziati in febbraio, di nuovo la frazione risulta scoperta creando non pochi problemi agli anziani e alle persone sprovviste di mezzi propri per spostarsi a Praticello dove è attivo il servizio di medicina di gruppo in cui operano quattro medici.

Il Comune l’8 luglio spiegava ai cittadini che "il dottor Taglia, in qualità di incaricato sostituto della dottoressa Anife Bardulla per un semestre, si insedierà nel centro medico La Camelia. Il medico si è reso disponibile per un incontro coi colleghi del centro medico, l’amministrazione comunale e il Distretto sanitario Ausl di Montecchio, per la definizione degli orari del suo servizio. Considerata la disponibilità degli spazi dell’ambulatorio di Taneto, rimaniamo fiduciosi nel poter proseguire la presenza medica nella frazione". Ma da allora nulla sarebbe cambiato.

Della preoccupazione diffusa si sono fatte carico le minoranze consiliari. La lista civica di sinistra "Terra viva" ha organizzato proprio per il giorno 8 luglio un’assemblea pubblica, seguita poi da un incontro dei consiglieri col sindaco Luca Ronzoni, il 20 luglio al rientro dalle ferie.

Ora rincara la dose Paolo Savina di Fratelli d’Italia, che rimarca come si debba trovare una soluzione per consentire qualche giorno alla settimana la presenza di un medico a Taneto. Peraltro il dottor Taglia è assegnato con incarico temporaneo.

I problemi sono iniziati due anni fa dopo il pensionamento dello storico medico di base della frazione, Fabio Punghellini, a cui è subentrato un altro professionista (la Bardulla) che si divideva tra Praticello e Taneto. Per motivi personali il medico a fine gennaio si era assentato "a singhiozzo" e per diversi giorni a Taneto il servizio non era garantito.

Certamente la medicina di gruppo La Camelia (nata nel luglio dell’anno scorso e con sede in via Tragni 52) assicura l’assistenza primaria e maggiori servizi agli assistiti: possono usufruire di una segreteria h12, della possibilità di prenotare nonché di personale medico disponibile per le urgenze dalle 8 alle 20. Tuttavia la mancanza di un dottore che possa recarsi almeno qualche ora alla settimana a Taneto crea grande disagi.

Francesca Chilloni