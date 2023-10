Tangenziale: a dicembre previsto l’ok all’accordo. La Soprintendenza archeologica dà il via libera

Sono tre le osservazioni presentate per ora sul progetto per l’ultimo tratto della tangenziale di Novellara. A metà ottobre è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, dopo i 60 giorni dalla pubblicazione del progetto sul Bollettino ufficiale regionale. Dunque, sono state presentate le osservazioni da tre soggetti privati. Ma a queste potrebbero aggiungersi ulteriori eventuali osservazioni inviate dai soggetti interessati da espropri, per i quali i 60 giorni di tempo decorrevano dal ricevimento delle notifiche, in un caso da fine agosto. Nel frattempo, hanno iniziato a pervenire anche i primi pareri dei vari soggetti pubblici interessati al procedimenti tra cui quello – favorevole – della Soprintendenza archeologica. Gli altri enti potranno esprimersi – anche con il silenzio assenso – nella seduta conclusiva della Conferenza di servizi. Nelle prossime settimane i tecnici di Provincia e Comune di Novellara, insieme ai progettisti, provvederanno all’analisi delle osservazioni e dei pareri, predisponendo un documento di controdeduzioni da mettere agli atti nella seduta conclusiva della Conferenza, che verrà convocata entro la metà di dicembre per l’approvazione dell’accordo di programma per avviare la progettazione esecutiva dell’opera, destinata a completare la tangenziale novellarese.

a. le.