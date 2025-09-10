Tangenziale, al via l’ultimo tratto

La Provincia di Reggio Emilia ha pubblicato la gara per la realizzazione dell’ultimo tratto della tangenziale di Novellara, per un importo complessivo di poco superiore ai quattro milioni di euro, di cui 2,56 milioni per lavori e 1,44 milioni per somme a disposizione. L’intervento è cofinanziato da Provincia, Comune di Novellara e dalla società Iniziative Ambientali, che nel giugno scorso hanno siglato un accordo di programma individuando la Provincia come soggetto attuatore dell’opera.

Il progetto riguarda un tratto di 680 metri compreso tra la rotatoria di via Valle e la rotatoria sulla Provinciale 5 (via Colombo, in direzione Reggiolo). È prevista anche la predisposizione di un sottopasso ciclopedonale su via Reatino per poter mantenere l’accesso ciclo-pedonale alle Valli di Novellara.

La tangenziale di Novellara è un’infrastruttura considerata strategica per la mobilità della Bassa e dell’intera pianura reggiana, verso l’A22, la Pianura reggiana e il Modenese. Ma tra errori, burocrazia e problemi vari, questo progetto arriva con un enorme ritardo, tra polemiche che durano da decenni.

"Un altro prezioso passo avanti è stato compiuto verso il completamento della tangenziale di Novellara – ha detto il sindaco novellarese Simone Zarantonello –. Si tratta di un’opera attesa da mollto tempo, che porterà benefici non solo al territorio comunale ma a tutta la viabilità della Bassa. Lavoreremo con grande determinazione su ogni aspetto affinché i lavori possano iniziare nei tempi prestabiliti".

