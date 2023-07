Tangenziale, arriva l’ok Critiche dall’opposizione

Approvata l’altra sera la riprogrammazione del tratto mancante per completare la tangenziale di Novellara.

Scelto il sistema "Accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica". Tutti favorevoli sulla necessità di completare la strada. Ma l’argomento è stato approvato coi soli voti dei consiglieri di maggioranza: assenti i rappresentanti del M5S, mentre l’altro gruppo di opposizione,"Insieme", ha deciso di uscire dalla sala consiliare al momento del voto.

"C’è arrivata un’enorme documentazione tecnica specialistica – spiega il consigliere Cristina Fantinati – cinque giorni prima del consiglio. Abbiamo chiesto delucidazioni, le stesse che da tempo non trovano risposte alle nostre sollecitazioni di chiarezza. Siamo d’accordo con il progetto tangenziale, ma prima di votare qualcosa vogliamo essere sicuri di cosa andiamo a votare". Le opposizioni proponevano un rinvio del voto a settembre per avere tutti chiarimenti. Ma la richiesta è stata bocciata. "Questo avrebbe provocato un ulteriore ritardo di mesi sulla necessaria pubblicazione degli atti", dice il sindaco Elena Carletti. Che aggiunge: "Se davvero si è a favore del completamento della tangenziale di Novellara, crediamo che prima o poi occorra passare dalle parole (tante, forse troppe) ai fatti concreti. La delibera approvata è un fatto concreto". Il piano prevede pure una riqualificazione con la creazione di un bosco urbano lungo la strada, oltre che in zona stazione (Porta occidentale) con vari interventi di miglioramento strutturale, stradale ed urbanistico.

Antonio Lecci