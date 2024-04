Tangenziale di Fogliano: "È la più grande opera finanziata dal Comune"

"È la più grande opera pubblica finanziata dal Comune negli ultimi 30 anni". Non ci è andato per il sottile Luca Vecchi venerdì sera, quando nel salone dell’oratorio della chiesa di Fogliano ha aggiornato oltre 100 cittadini sullo stato e sul futuro del nuovo tratto di tangenziale reggiana.

"Oggi sono qui a dirvi che abbiamo la totale copertura finanziaria anche del secondo stralcio, 6,7 milioni di euro. Il Comune ne metterà due, la Provincia 1,5 circa e tutto il resto la Regione". Considerando che il primo stralcio era costato 11,7 milioni, "in tutto l’amministrazione comunale ha investito nella tangenziale di Fogliano oltre 10 milioni di euro, a cui ne vanno aggiunti altrettanti messi insieme da Regione e Provincia. Siamo vicini al completamento di un’opera a cui nel 2014 non pensavo di poter arrivare in fondo. Tra il 2016 e il 2017 invece è arrivato un primo contributo sostanzioso da parte della Regione, 5 milioni, e allora il Comune si è preso la responsabilità di fare un mutuo per avere altri 5 milioni. Poi è scoppiato il Covid e i prezzi per le materie prime sono raddoppiati: al momento dell’appalto, quelle risorse bastavano solo per il primo stralcio e anzi abbiamo dovuto aggiungerne altri due dal municipio. Abbiamo deciso comunque di far partire i lavori senza la copertura per il secondo, una scelta da far tremare i polsi ma inevitabile per non perdere il finanziamento regionale. Ora però i fondi per il completamento sono formalmente approvati e l’appalto e i lavori del secondo lotto inizieranno non appena sarà completato il primo a gennaio 2025".

La palla è poi passata a Valerio Bussei, dirigente del servizio infrastrutture della Provincia: "Siamo riusciti in questi giorni a trovare nell’esame di bilancio 1 milione e mezzo da stanziare ed è un evento quasi storico, perché dal 2010 con tutte le vicissitudini subite la Provincia non ha più investito risorse di questo tipo. Il progetto parte da via Fermi, percorre 2,5 chilometri parallelamente alla ferrovia e si raccorda poi con una rotatoria su via Anna Frank. Il secondo lotto andrà a raccordare la strada con la tangenziale sud-est, attraverso uno svincolo. Il primo è realizzato attorno al 50% e entro gennaio presumiamo di riuscire a completarlo. In questo momento si stanno posando i rilevati stradali, la struttura portante".

Bussei ha proiettato alcune immagini dall’alto, nelle quali si inizia effettivamente a riconoscere una fisionomia stradale abbastanza delineata: "In tutto la tangenziale di Fogliano occuperà 9 ettari, ma alla fine dei lavori ne realizzeremo oltre 20 con aree piantumate e boscate. Lo svincolo con la tangenziale si ancorerà a due livelli, per distribuire al meglio il traffico".

Nell’ultima parte della serata i cittadini hanno potuto rivolgere alcune domande a Vecchi, Bussei e anche a Paolo Gandolfi, direttore comunale dell’area di sviluppo territoriale. È emersa la richiesta da parte di chi abita all’inizio di via anna Frank di non aprire il primo lotto fino a che non sarà completato anche il secondo, per evitare intasamenti in quel tratto di strada. Il sindaco ha anche potuto rassicurare tutti i presenti che i lavori non possono più essere fermati: indipendentemente dalla giunta eletta a giugno, la tangenziale di Fogliano si farà.