Cronaca
"Tangenziale di Fogliano? Non c'è nessun ritardo"
18 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
  Reggio Emilia
  Reggio Emilia
  Cronaca
  "Tangenziale di Fogliano? Non c'è nessun ritardo"

Il primo lotto della nuova Tangenziale di Fogliano, concluso di recente dopo il collaudo, sarà aperto al traffico con l’avvio della gara per il secondo lotto, prevista per l’autunno: la decisione, ribadita ieri in una nota, è stata condivisa "congiuntamente da Comune di Reggio, Provincia e comitato dei cittadini durante l’incontro del 10 luglio".

"Il percorso della Tangenziale di Fogliano è stato condiviso passo dopo passo con i cittadini e con il Comune di Reggio Emilia – sottolinea il consigliere provinciale delegato a viabilità e infrastrutture Alessandro Santachiara –. La scelta di aprire il primo lotto insieme all’avvio della gara del secondo è arrivata anche su sollecito del comitato".

Il primo lotto – quasi 2,5 chilometri di nuova viabilità, con tre rotatorie e opere di compensazione ambientale – è "un’infrastruttura strategica attesa da anni – si legge – che consentirà di alleggerire la frazione di Fogliano da circa 20mila veicoli al giorno, anche pesanti, e di aumentare la sicurezza stradale, bypassando un tratto della Sp467 particolarmente critico".

"Non ci sono ritardi – conclude il consigliere Santachiara – ma un lavoro congiunto che ha visto la collaborazione istituzionale necessaria per un’opera di questa complessità".

