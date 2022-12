Tangenziale, faccia a faccia Comune-residenti

E’ stato convocato per il 10 gennaio il secondo incontro del tavolo tecnico sull’ipotesi di apertura del penultimo tratto di tangenziale di Novellara, non appena i lavori di questo stralcio saranno completati. Ipotesi voluta dal Comune, ma contestata da numerosi residenti nel quartiere nord ovest, dove confluirebbe un notevole traffico in assenza dello sbocco finale dell’importante arteria viaria, a causa del tratto mancante di circa 700 metri.

Nel secondo tavolo tecnico tra amministratori e rappresentanti dei residenti si parlerà proprio della "modalità di riorganizzazione della viabilità per consentire la futura apertura in sicurezza della tangenziale". Intanto, per capire le motivazioni delle scelte dell’ente pubblico, l’associazione Quartiere Nord Ovest ha inoltrato in municipio una richiesta di accesso a tutti gli atti (delibere, determine, valutazioni, pareri, elaborati, consulenze) legati all’istruttoria in corso.

Una richiesta giustificata dalle ipotesi di aumento del traffico, maggior inquinamento acustico e ambientale, peggioramento della qualità della vita, peggioramento della viabilità del quartiere, maggiori pericoli, deprezzamento degli immobili…