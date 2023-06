Tangenziale, giovedì il tracciato all’attenzione dell’assemblea pubblica

E’ fissata per il 22 giugno alle 20,30, al teatro della Rocca, la consultazione pubblica sulla tangenziale di Novellara, argomento che divide la comunità locale, in particolare i residenti nella zona adiacente l’ultimo tratto di strada, che dovrà essere costruito a breve scadenza, da strada Valle alla Provinciale per Reggiolo. A relazionare ci saranno tecnici della Provincia, il sindaco Elena Carletti, progettisti e rappresentanti delle imprese incaricate dei lavori. La consultazione pubblica del 22 giugno rientra nel percorso previsto per ottenere autorizzazioni, pareri e atti di assenso necessari, oltre a recepire eventuali osservazioni di associazioni e cittadini.

Dopo questa fase, l’accordo è destinato a essere depositato al Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e ci saranno 60 giorni di tempo per presentare ulteriori osservazioni. Poi la Provincia avrà altri due mesi per convocare la conferenza definitiva per l’approvazione ufficiale dell’accordo di programma e del progetto e, dunque, avviare la progettazione esecutiva. Resta da definire se aprire o meno il tratto appena concluso della tangenziale, fino a strada Valle. Su questo argomento da tempo esiste uno "scontro" che divide anche gli stessi residenti del quartiere interessato, soprattutto per il rischio di un aumento di traffico e di pericoli in caso di apertura del tratto di strada appena concluso.