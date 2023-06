"Tangenziale, gravi errori mettono a rischio la sua conclusione"

"Ci auguriamo, come tutti, che la tangenziale di Novellara venga completata. Ma i gravi errori amministrativi, di programmazione e di progettazione commessi dalle ultime tre amministrazioni Pd e dell’ufficio tecnico mettono a serio rischio la possibilità di poterla terminare".

Lo dichiara il capogruppo consigliare in Comune e in Provincia, Cristina Fantinati, all’indomani dell’assemblea a teatro, per illustrare il progetto dell’ultimo tratto di strada, che si spera possa essere concluso entro due anni.

Aggiunge la Fantinati: "Su alcuni aspetti non sono state fornire risposte chiare. E questo rivela il timore che gli enti interessati a dare i nulla osta possano negare le necessarie autorizzazioni o che ci possano essere altri ricorsi legali di alcuni cittadini che si vedrebbero passare la tangenziale a distanze troppo esigue dalle proprie abitazioni, in spregio alla normativa vigente".

"Dispiace poi - conclude la Fantinati - non aver sentito il mea culpa da parte degli amministratori novellaresi per non essere riusciti a terminare la tangenziale dopo vent’anni dall’inizio dei lavori. Risulta peraltro grottesco sentirli addossare le colpe dei ritardi a chi ha impugnato il Poc della tangenziale e ha vinto cause legali per far valere la legge. Che, sia chiaro, vale anche per il Comune di Novellara. Se qualcuno ha potuto vincere i ricorsi, è solo per errori commessi dalle amministrazioni pubbliche locali".