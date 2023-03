Tangenziale, per i giudici il ricorso ’ritirato’ è improcedibile

Un ostacolo in meno lungo il percorso giudiziario incontrato dal progetto di realizzazione della tangenziale di Novellara. Dopo il ritiro del ricorso presentato tempo fa al Tar del Lazio da Legambiente Novellara e dall’associazione Italia Nostra contro le autorizzazioni a costruire, con il presunto rischio di provocare effetti negativi su alcune aree storiche adiacenti il tracciato della nuova strada, i giudici del Tribunale amministrativo laziale hanno giudicato il procedimento ormai "privo di interesse", dichiarando improcedibile il ricorso proprio per "carenza di interesse".

Il Comune di Novellara, tra le parti chiamate in causa dal procedimento, chiedeva almeno che le spese di lite fossero a carico degli autori del ricorso. Ma la sezione del Tar, presieduta da Elena Stanizzi, ha evidenziato la sussistenza di "giuste ragioni per disporne la compensazione". Il ricorso evidenziava come la pianificazione della tangenziale nord potesse provocare "un grave stravolgimento all’assetto ambientale architettonico della zona, in particolare tranciando l’area che da secoli unisce alcuni storici complessi architettonici".