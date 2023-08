Tangenziale, progetto depositato Il cantiere avrà un anno di tempo

Variante nord, depositato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del pezzo di tangenziale, della lunghezza di circa 2 chilometri, che collegherà la strada provinciale 12 a Strada per Calerno (sp67) con lo scopo di diminuire il traffico veicolare sulla rete stradale esistente. L’intervento si colloca in un accordo tra il Comune, le due ditte che gestiscono il nuovo Campo fotovoltaico e l’Emiliana Conglomerati, che svolge attività estrattiva nel Polo Spalletti. Il tracciato si stende dall’incrocio tra la strada arginale che si trova all’ingresso della Cava Spalletti in località Convoglio (a ovest) alla rotatoria esistente con Via CopelliniStrada per Calerno (ad est). Il progetto prevede la realizzazione di due rotonde in corrispondenza delle intersezioni con la sp12 e Strada per Calerno, oltre ad un nuovo ’innesto’ nella rotatoria esistente lungo la sp67 presso Via Copellini. Verrà anche spostato l’ingresso della cava. La bretella sarà a due ampie corsie di marcia, illuminata con lampioni al led. Il crono-programma prevede un anno di lavori dall’allestimento del cantiere al collaudo. Tra le indagini preliminari al progetto - realizzato dalla Binini Partners di Reggio - si segnala anche una analisi dettagliata del territorio dal punto di vista archeologico per valutare il rischio che i lavori possano impattare in qualche area di interesse storico: Montecchio era infatti già abitata nella preistoria, ed il tracciato passa nella porzione centrale un sito dell’Età del Bronzo, la ’Terramara del Monte’, oltre a lambire zone dove in passato vennero effettuate scoperte relative all’Età del Ferro e Romana. Nel 1855, 200 metri a sud da dove passerà la bretella, fu rinvenuta una struttura di notevoli dimensioni e, tra i materiali, anche una decina di statuette di bronzo. A nord del tracciato vi è poi una villa romana abitata dalla fine dell’età repubblicana al IVV secolo d.C. Insomma, una ricchezza sotterranea che si intende preservare; indagini necessarie anche per evitare che il cantiere venga bloccato da una inaspettata scoperta. Solo un punto è stato segnalato dagli ’Indiana Jones’ come ad alto rischio archeologico. Per svolgere le valutazioni, oltre a sopralluoghi, si sono effettuate sia ricerche d’archivio e sulla cartografia storica, sulla toponomastica, che una analisi delle foto aeree e satellitari.

Francesca Chilloni