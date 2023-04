Tangenziale, respinto il ricorso di un cittadino contro l’esproprio

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha respinto il ricorso promosso da un cittadino, già rappresentante di Legambiente Novellara, in merito all’esproprio dei terreni necessari alla realizzazione della tangenziale di Novellara, che è in fase di ultimazione, mancando l’apertura ufficiale del penultimo tratto per poi avviare la realizzazione della parte finale.

Il ricorrente, che era proprietario di un’area su cui dopo l’esproprio è stato realizzato un viadotto, aveva richiesto un indennizzo sei volte superiore a quanto stabilito, per quasi un milione e mezzo di euro. L’istanza è stata respinta ed è stato accolto integralmente l’impianto difensivo del Comune di Novellara, confermando definitivamente la stima pagata dalla pubblica amministrazione locale per l’acquisizione degli immobili. La controparte è stata condannata al pagamento delle spese processuali, che saranno incassate in modo diretto dal Comune di Novellara.

Si tratta di una vicenda giudiziaria iniziata anni fa, ma che ora arriva alla sua conclusione. Per il Comune si tratta di un ostacolo in meno da affrontare in vista del completamento dell’opera viaria. La questione era stata affrontata nei vari gradi di giudizio, dal Tar alla Corte d’Appello, fino ad arrivare poi alla Corte di Cassazione, a Roma, che ha rigettato il ricorso e condannato l’autore a rifondere le spese di lite, per complessivi 5.200 euro.