Tangenziale, ritirato un ricorso

C’è un ricorso giudiziario in meno sul cammino generale della nuova tangenziale di Novellara. Si tratta di un vecchio ricorso, risalente a oltre una decina d’anni fa, che venne presentato da Legambiente e Italia Nostra al Tar del Lazio in merito al "cono visivo" della strada a raso che, secondo gli autori del ricorso, avrebbe potuto danneggiare dal punto di vista ambientale e paesaggistico l’area storica del Casino di Sotto, che si sarebbe trovata non distante dal nuovo percorso stradale.

L’udienza al Tribunale amministrativo del Lazio era fissata nei giorni scorsi, ma ancora prima della comparizione davanti ai giudici, Legambiente e Italia Nostra hanno deciso di ritirare quel ricorso, in quanto il tratto di strada contestato è già stato realizzato, facendo parte del penultimo stralcio dei lavori, ormai completati in attesa del via libera al cantiere che dovrà concludere l’intera strada.

Nella recente udienza, i giudici del Tar hanno preso atto del ritiro del ricorso, con il procedimento destinato a esaurirsi. Così come ha sostenuto il sindaco Elena Carletti nell’illustrare gli aggiornamento sulla vicenda, l’altra sera, durante la seduta del consiglio comunale.