Tangenziali, assemblea pubblica. Presente l’assessore regionale

Opere pubbliche: lo stato dei cantieri e i progetti sono al centro dell’incontro pubblico che si terrà stasera alle ore 21 presso la Sala della Rocca. Il sindaco Fausto Torelli e l’amministrazione comunale incontrano i cittadini per parlare in particolare di tangenziali, insieme ad un ospite importante: l’assessore regionale Andrea Corsini. All’ordine del giorno anche l’inizio dei lavori all’ex Macello (in cui sarà poi allestita la ludoteca e la biblioteca ragazzi), lo stato dell’arte rispetto al nuovo palazzetto dello sport e le scuole; in questo caso, ad illustrare gli aspetti tecnici delle questioni sarà insieme l’ingegnera Angela Violi, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune.

f.c.