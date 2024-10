Tannetum 2024: scoperto un ciottolato romano

Tannetum 2024: conclusa l’ottava campagna internazionale di scavo archeologico guidata dall’Università di Pavia e diretta dal professor Paolo Storchi, reggiano. Le ricerche hanno prodotto risultati sorprendenti sulla città romana ma anche sul fortilizio medievale del Castellazzo. La campagna ha coinvolto 14 archeologi da India, Iran, Grecia, Russia, Turchia e Italia, e si è svolta su concessione del Ministero della Cultura.

"I risultati hanno sorpreso anche noi archeologi – afferma Storchi –. Abbiamo raccolto tanti nuovi dati, ma ancora molto resta da fare. La cosa più bella è stata vedere quanto tutti si sono appassionati alle ricerche. So che in tanti sottotraccia lavorano perché il nostro lavoro porti frutto stabile e non sia limitato a poche settimane estive. Altro aspetto estremamente piacevole è stata la soddisfazione riscontrata nei giovani archeologi che a Taneto e Sant’Ilario hanno trovato quasi una seconda casa; Tannetum è una scuola non solo di archeologia".

Le ricerche, condotte tramite sondaggi stratigrafici e indagini geofisiche, "rispondono a interrogativi fondamentali – sottolinea Storchi – e pongono nuove domande, cui sarà possibile rispondere solo attraverso ulteriori campagne di scavo, ricerche d’archivio e studi sulla ricostruzione del paesaggio".

Tannetum è un progetto internazionale di lunga durata, iniziato nel 2016 in base alle ricerche di dottorato di Storchi in Topografia Antica. Ha già portato a scoperte di grande rilievo tra cui il villaggio celtico fortificato descritto da Polibio e Livio, due dei più grandi storici dell’antichità. E poi la localizzazione dell’anfiteatro di Tannetum, di strade romane; il rinvenimento di una villa rustica e di vari canali che si inseriscono armoniosamente nella centuriazione. Inoltre, le ricerche sul Castellazzo hanno rivelato uno dei fortilizi in muratura più antichi finora conosciuti, e, tra i reperti di maggiore importanza, otto scacchi islamici in avorio, dell’anno 1000. Una vera rarità, degna dei più importanti musei italiani e non solo.

Nella campagna 2024, un altro sondaggio a Sant’Ilario ha portato alla luce un grande ciottolato romano, costruito con particolare cura, e che parrebbe costruito in funzione di particolari infrastrutture. Anche il Castellazzo continua a offrire sorprese: gli scavi della torre iniziati nel 2021 proseguono, e quest’anno è stato scoperto un nuovo accesso monumentale al fortilizio, oltre a un secondo giro di mura che conferma l’importanza strategica di questo castello. Non è stato possibile, ancora una volta, scavare nell’area che separa Taneto e Sant’Ilario, dove si ipotizza potesse sorgere l’antico centro monumentale di Tannetum. Storchi rinnova l’appello ai proprietari terrieri per permettere la continuazione delle ricerche.

