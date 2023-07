Tannetum, quest’anno niente scavi Storchi paga per le sue denunce?

di Francesca Chilloni

Battuta d’arresto del progetto "Tannetum" e degli scavi archeologici tra Gattatico e Sant’Ilario. Lo stop arriva dopo sette importanti campagne che hanno consentito di identificare un fortilizio medievale, l’anfiteatro romano, strade ciottolate oltre al villaggio celtico su cui i Romani edificarono la loro città.

Il sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni, conferma: "Quest’anno purtroppo non si riuscirà a far nulla". A determinare la decisione di rinviare le ricerche sul campo sono stati vari fattori. In primis i problemi di salute che hanno colpito il motore del progetto, l’archeologo reggiano Paolo Storchi, vittima in aprile a soli 38 anni di un’ischemia celebrale che richiede un lungo percorso di riabilitazione. Il ricercatore - noto a livello internazionale come scopritore del teatro di Euripide a Pella ed esperto del Museo Archeologico Nazionale di Siena - aveva dato la colpa dell’ischemia a stress lavorativi eccessivi legati alla situazione dei concorsi accademici in Italia: aveva denunciato la mancanza di trasparenza nelle assunzioni e cattedre assegnate a studiosi non abbastanza qualificati, provocando la reazione del "sistema".

Le sue denunce si sono tramutate anche in interrogazioni parlamentari e nell’annullamento da parte del Tar di concorsi, ma intanto Storchi è rimasto senza un posto fisso. Su Facebook nei giorni scorsi un amico gli domandava perché non venga riportato alla luce l’anfiteatro: "È un problema di soldi per finanziare gli scavi o di autorizzazionipermessiproprietà?". Storchi ha risposto: "Soprattutto l’impossibilità di trovare nell’Università italiana un concorso onesto che mi permetta di lavorare a Tannetum e nei miei progetti e, in questo caso specifico, i proprietari che non ci fanno più scavare… Probabilmente partirà presto una nuova interrogazione parlamentare per come vanno le cose in Università... Stanno veramente esagerando".

Il progetto di ricerca internazionale Tannetum ha visto una compartecipazione dell’Università La Sapienza di Roma e dalla danese Syddansk Universitet, con Storchi a dirigere lo scavo, su concessione della Soprintendenza. Il tutto col supporto dei Comuni di Gattatico e Sant’Ilario. Oltre a ricercatori universitari, hanno dato un contributo importante i volontari del Gruppo Storico-Archeologico Val D’Enza e dell’Associazione Tannetum.