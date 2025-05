"Tannetum sia parco archeologico"

Sostegno, con strumenti e risorse adeguate, per il prosieguo degli scavi e la creazione di un parco archeologico al Castellazzo di Taneto. E poi l’allestimento di percorsi di visita ed eventi rievocativi; di un sito web, materiali divulgativi e di laboratori didattici, "con lo sviluppo di un modello di gestione sostenibile con il coinvolgimento delle istituzioni e delle comunità locali". Il tutto con una spesa di circa 160mila euro annui per 5 anni. Lo chiede il consigliere regionale Alessandro Aragona (Fd’I) tramite una risoluzione rivolta alla giunta de Pascale. Il sito è "di assoluto valore storico e culturale" e si domanda perciò alla Regione di affiancandosi ai privati (aziende reggiane) e agli altri enti istituzionali (Comuni di Gattatico e Sant’Ilario, Università, Soprintendenza) nel supporto a progetti di ricerca e di scavo che ad oggi hanno già restituito scoperte rilevanti e di potenzialità turistica, con l’obiettivo di creare un vero e proprio polo di eccellenza turistico-culturale". Con ricadute positive anche sull’occupazione".

Aragona, insieme al referente locale di Fratelli d’Italia Paolo Savina, ritengono che non si tratta solo di dare stabilità finanziaria agli scavi archeologici condotti da anni sotto l’egida della Soprintendenza dal professor Paolo Storchi, scopritore del sito e già direttore scientifico per conto dell’Università Sapienza di Roma, di Syddansk Universitet di Odense e dell’Università di Pavia. Si tratta anche di valutare "la possibile creazione di un antiquarium (ad esempio risistemando Corte Rainusso o presso Piazza Tannetum); aumentare il numero dei dipendenti e creare un vero centro di riferimento culturale". In "un parco archeologico diffuso che comprenda l’anfiteatro. Il terreno è stato acquisito da Iren che potrebbe diventare un partner importante nello sviluppo del progetto". Ad esempio la creazione di un parco fotovoltaico potrebbe "sostenere gli scavi e la vita del parco nel lungo periodo". Si attende ora la risposta della Regione. Illustrando la proposta, Aragona ha raccontato delle scoperte al Castellazzo, dove si sta portando alla luce uno dei castelli in muratura più antichi d’Europa, al cui interno sono stati ritrovati reperti eccezionali, tra cui monete, gioielli, armi e, soprattutto, sette antichi pezzi di scacchi islamici in avorio di notevoli dimensioni e altre quattro pedine da gioco. Ritrovamenti che suggeriscono che nel castello vi fossero persone di altissimo rango. Il progetto presentato dal consigliere, redatto con la consulenza dello stesso Storchi, ha come allegato un budget dettagliato in cui si prevedono anche la costruzione di recinzione, illuminazione, video-sorveglianza; di un parcheggio, sentieri, passerelle e pannelli. Costo circa 800mila euro in un lustro.