"Tanta sporcizia e degrado al parchetto dell’ex Polveriera"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera scritta della signora Anna Mussini che lancia un accorato appello per la pulizia e il decoro del parco di via Patti. "Sono nata a Reggio Emilia e vivo da sempre nella casa costruita dai miei nonni negli anni ‘50 del secolo scorso, con molti sacrifici. Mi capita di transitare a piedi nel piccolo parco situato tra Via Patti e la zona ex Polveriera, quando mi reco a fare la spesa. È un vero dispiacere vedere le pessime condizioni in cui versa il parchetto. Da bambina ho giocato alcune volte in questa area verde, è molto triste vedere la sporcizia, le bottiglie di alcolici e birra spaccate ed abbandonate per terra, la pavimentazione sconnessa, le panchine sporche e rotte". La signora Mussini analizza la situazione, chiedendo più turni di pulizia. "Il parchetto si trova molto vicino alla Stazione storica, ne consegue che sia attraversato da molte persone di passaggio, non è utilizzato solo dagli abitanti del quartiere, inoltre confina con il giardino di un asilo.Per queste peculiarità penso sia necessario una pulizia maggiore di un qualsiasi altro quartiere della città e mi sono chiesta: "i turni di pulizia degli operatori ecologici sono i medesimi ad esempio di quelli di una qualunque zona residenziale?". Se così fosse, non va bene. Nelle zone residenziali, chi ci vive è motivato a tenere pulito, nelle aree dove maggiore è il passaggio, maggiore deve essere la pulizia, perché le persone che transitano sono evidentemente meno motivate a buttare la spazzatura negli appositi contenitori, proprio perché di passaggio ed alle quali non interessa ritrovare in seguito una spazio decoroso e fruibile. Pretendo una risposta ed un intervento, immaginando che ci siano altre situazioni analoghe nella nostra città".

Cesare Corbelli