Tante ali, ma Reggio non decolla. Con un solo centro la squadra fatica

Troppo brutta per essere vera, la Pallacanestro Reggiana deve assolutamente lasciarsi alle spalle le sconfitte con Napoli e Cibona Zagabria e ripartire.

Il calendario propone infatti quattro sfide in sette giorni: un tour de force mai visto in tempi recenti. Si inizia domenica con l’Olimpia Milano che arriverà al PalaBigi alle 18, poi già martedì i biancorossi dovranno tornare in campo per un impegno di Fiba Europe Cup. Alle 20 in via Guasco arriva Digione: un match importantissimo in ottica qualificazione.

La Lega Basket ha poi previsto il turno infrasettimanale (proprio in un bel periodo per i biancorossi…) e così venerdì, alle 20,45, arriverà Treviso.

Poi ecco il derby della via Emilia, in scaletta per domenica 9 novembre alle 18,30 al PalaDozza di Bologna.

Ma cos’è che non sta funzionando? I difetti sono un po’ gli stessi delle prime uscite, ma al cospetto di squadre certamente più deboli (come Udine, Varese o Bashkimi…) erano stati mascherati da una discreta applicazione difensiva e da buone percentuali al tiro. Adesso però che il livello si sta alzando, serve uno sforzo collettivo per evitare che una stagione serena si trasformi in una lenta agonia. Il roster costruito in estate da Sambugaro, ma con la stretta supervisione di Priftis, ha degli scompensi che sono evidenti: troppo poco talento offensivo per giocare ‘a chi fa un canestro in più’ e troppa poca fisicità in area per avere una difesa d’acciaio.

Una ricetta che invece aveva funzionato l’anno scorso, quando - con Faye e Faried - Reggio chiuse il campionato da prima della classe in questa specialità grazie ad una ‘no-fly zone’ di altissimo livello.

L’attuale roster ha invece un surplus di ali (Vitali, Woldetensae, Severini, Williams, Cheatham e volendo anche Deme), ma un solo centro (Echenique) e il risultato è che se il colombiano non è in giornata, ci si ritrova senza pivot di ruolo. Priftis sta cercando faticosamente di trovare comunque una quadra accettabile, ma il suo nervosismo è ormai palpabile e spesso va oltre il limite di guardia. L’ultimo screzio, in ordine di tempo, è stato domenica con Cheatham dopo un errore grave che è probabilmente costato la partita. Mercoledì sera il giocatore ha fatto riscaldamento, ma poi non ha giocato per un risentimento muscolare. "Me l’ha comunicato Fucà poco prima della palla a due"; ha spiegato il coach greco pochi istanti dopo la partita col Cibona Zagabria. Un match in cui erano presenti anche gli agenti dello stesso Cheatham (tra cui Massimo Iacopini). La loro presenza non è passata inosservata e ha creato un po’ di panico tra i tifosi che adesso temono che l’ala tiratrice possa lasciare Reggio. Un’ipotesi che almeno in tempi brevi non ci sembra plausibile anche perché, in estate, il mercato è stato rivoluzionato in corsa proprio per riportarlo in biancorosso. Adesso però serve lucidità da parte di tutti.