"Tante attività, il commercio in centro è in pieno fermento"

Vive il commercio a Sant’Ilario e a Calerno. Il commercio locale in centro storico? È in pieno fermento a Sant’Ilario, in controtendenza rispetto ad altre realtà, dove il centro si svuota dei negozi di vicinato: lo comunica in una nota il Comune, definendo "ottimi i segnali in tal senso nei primi mesi dell’anno: il nuovo ristorante indiano nel complesso del grattacielo è partito bene e ha acceso una luce dove luce non c’era mai stata; nei giorni scorsi è stato inaugurato nella centrale e riqualificata via Roma un importante negozio di assistenza e ricambi di elettronica e telefonia, che a stretto giro sarà seguito da altre inaugurazioni. Piazza della Repubblica vedrà in marzo la riapertura dello storico bar Tazza e sempre nello stesso mese, ancora una volta in via Roma, aprirà un negozio di fiori e piante. Sono segnali in controtendenza rispetto all’abbandono dei paesi da parte del commercio locale, ovunque vessato dalle difficoltà e dalla concorrenza delle grandi piattaforme online. Presto si riempirà di nuovo di attività un importante locale che dà direttamente sulla rinnovata piazza 4 novembre, senza dimenticare la recente apertura di uno spazio di coworking. "Sono momenti importanti e vivi che danno speranza, e la consapevolezza che siamo un paese che attrae – così l’assessore al commercio di Sant’Ilario, Massimo Bellei –. Fin dalla pandemia la nostra amministrazione si è prodigata perché ‘si parli bene’ di Sant’Ilario e Calerno: tanti eventi in centro e distribuiti per il paese, concreta collaborazione con i commercianti (particolarmente con l’associazione ‘Meglio Sant’Ilario’), un quotidiano rapporto con la maggior parte degli esercenti. Da noi un commerciante sa che una risposta l’avrà sempre dall’assessorato al commercio". Anche a Calerno il trend positivo è lo stesso, spiega il Comune: di recente nuovi locali (gastronomia, pizzeria, bar e svariate altre attività) hanno scelto la frazione per aprire i battenti.