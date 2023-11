Tante famiglie oggi scelgono la cremazione

Nei primi dieci mesi del 2023 nel territorio del Comune di Reggio Emilia sono stati trattati 2.402 defunti, un dato in linea con quello del 2022 quando in tutto erano stati 3.144. Non tutti sono della città, il dato considera anche chi dopo la morte viene trasferito in un altro Comune, ma comunque i numeri sono sostanzialmente stabili. L’unico picco nella mortalità si era registrato nell’anno del Coronavirus (2020) quando, nonostante le restrizioni e una minore circolazione di uomini e macchine, ad andarsene erano stati 3.257. Già l’anno successivo, il 2021, la statistica era tornata a livelli di normalità, 3.042. Secondo le statistiche demografiche un aumento è previsto attorno al 2030, quando la mortalità inizierà a colpire anche la vasta generazione dei ‘baby boomer’, nata tra il 1945 e il 1964.

L’assessore de Franco segnala anche una svolta sociale:

"La gente va sempre meno al cimitero, sono sempre di più le cremazioni e le dispersioni e questo fa sì che ci sia da parte della società anche meno attenzione ai luoghi di culto dei cari, che vanno però mantenuti". Effettivamente il tasso di cremazione è in aumento rapido e costante da molti anni e questo lo confermano anche le statistiche reggiane: l’anno scorso erano erano state cremate 1800 persone, quest’anno siamo già a 1680, dunque il numero in proiezione sarà simile se non maggiore. Del totale dei morti, il 10% dopo la cremazione è stato affidato ai familiari per conservazione privata in casa o altri luoghi, il 6% invece ha visto disperdere le proprie ceneri".

to.ve.