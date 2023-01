Tante generazioni in duomo "Addio, don Gianfranco"

"Tutto ciò che abbiamo conosciuto e amato non potrà mai finire, per questo sarai sempre con noi. Ciao dai tuoi nipoti, zio don". Non si sarà sentita sola la famiglia di monsignor Gazzotti nel funerale celebrato ieri mattina in Duomo: con una chiesa stracolma e tanta emozione la città ha reso un omaggio straordinario al suo storico pellegrino e parroco, scomparso nello stesso giorno del Papa emerito Benedetto XVI. Ci saranno state circa 500 persone, tutte e tre le navate erano piene e sono servite ancora più sedie di quante ne erano state preparate. Tra la folla persone di ogni età, bambini e nonni, giovani e signori: l’immagine di una Reggio segnata per sempre dall’opera di don Gianfranco. Tre, quattro generazioni di concittadini hanno voluto ringraziarlo e insieme a loro anche persone e istituzioni di ogni genere e provenienza. La famiglia si è contenuta alle due righe già citate dei nipoti mentre padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, con cui Gazzotti aveva molto legato nei suoi pellegrinaggi, ne ha fatto un ritratto che per l’occasione sembrava decisamente azzeccato: "Gianfranco aveva la capacità di riunire centinaia di persone e trasmettere a tutti la sua fede e il suo amore per la...